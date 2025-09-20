Si è tenuta nella serata di venerdì, con tanto di aperitivo e DJ set, l’inaugurazione di un nuovo stabilimento produttivo a Pizzighettone.

Si tratta della nuova sede di Tredi, una realtà imprenditoriale specializzata nella nutrizione per vitelli e bovini. L’inaugurazione rappresenta sì un traguardo per l’azienda fondata nel 2006, ma anche un momento di valorizzazione per il territorio, in un contesto in cui cresce l’attenzione verso l’agricoltura sostenibile e le realtà produttive locali, come conferma Riccardo Nolli, tecnico commerciale di Tredi: “Ci auguriamo che sia un grande trampolino di lancio per far crescere la nostra azienda ed essere più capillare non solo sul territorio locale ma nazionale ed estero”.

L’azienda si distingue per la progettazione, produzione e commercializzazione della Lupetta, un’allattatrice automatica individuale per vitelli.

Durante l’evento è stato possibile visitare il nuovo capannone, approfondire il progetto aziendale e conoscere da vicino una delle proposte più interessanti nel panorama zootecnico italiano.

