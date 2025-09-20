Il 19 settembre a Roma, Lav, insieme ad altre cinque associazioni animaliste (Animalisti Italiani, Enpa, Lac, Lndc, Oipa), ha depositato al Senato la petizione con 53.00 firme raccolte per la Proposta di Legge che prevede l’abolizione della caccia, il rafforzamento della tutela dei grandi carnivori, l’aumento delle aree protette e la cancellazione dell’art.842 del Codice civile che consente ai cacciatori di entrare nelle proprietà private.

Con questa consegna prende avvio l’iter parlamentare della proposta degli animalisti che sarà esaminata proprio nelle stesse Commissioni dove in questi giorni si discute il Ddl “Sparatutto” voluto dal ministro Lollobrigida.

Come ogni anno la terza domenica di settembre apre la stagione di caccia, e per questo motivo domenica 21 settembre le associazioni hanno deciso dare un “forte segnale ai cittadini organizzando alcuni presìdi in zone simbolo che finirebbero sotto la scure del Ddl, come parchi e foreste demaniali.

Il presidio ha lo scopo di informare i cittadini sui rischi per la loro incolumità, per l’ambiente e per gli animali selvatici, correlati al nuovo assetto della legge sulla caccia che consegnerà ai cacciatori nuovi territori fino a oggi vietati alla caccia.

L’obiettivo è che l’opinione pubblica così informata possa esercitare pressione nei confronti dei politici di maggioranza e li costringa a rinunciare al loro progetto. Ogni anno la caccia miete vittime anche tra gli umani: solo l’anno scorso le vittime della caccia sono state 68“.

A Cremona il presidio si terrà dalle 10 alle 13 in lungo Po Europa, zona Colonie Padane.

© Riproduzione riservata