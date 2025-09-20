Dai residenti di Cremona la segnalazione di un episodio “di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica nel cuore della città”. Alcuni arredi — panche e tavoli in ferro e legno, predisposti per un evento in centro — sono stati lasciati liberi e non assicurati con catene durante le ore notturne.

A denunciare la situazione è Maria Rita La Fata, presidente del Quartiere 16 Centro, che ha raccolto le segnalazioni di residenti ed esercenti. “Questi arredi liberi, oltre al rischio che possano essere usati come armi improprie, hanno destato lo sdegno di chi, nei mesi scorsi, ha ricevuto sanzioni salate per non aver assicurato i propri plateatici esterni, come imposto dall’ordinanza comunale”, sottolinea La Fata.

Il regolamento vigente obbliga infatti i titolari di bar e ristoranti a mettere in sicurezza tavoli e sedie all’esterno dei locali, proprio per evitare che possano essere spostati o danneggiati. “Ci si chiede se non si sia pensato che il pericolo potesse essere lo stesso, se non addirittura maggiore, rispetto a quello rappresentato da arredi più leggeri e regolarmente messi in sicurezza dai commercianti”, prosegue la presidente.

“Nonostante la segnalazione formale inoltrata anche all’Amministrazione comunale, non è arrivata alcuna risposta”. Da qui la decisione di diffondere una nota pubblica “affinché arrivi il messaggio a chi di competenza e si possa finalmente garantire quella sicurezza che i cittadini meritano”.

