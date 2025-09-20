Cantieri Capelli, premiata a Genova
l'imbarcazione "Stradivari 52"
Il riconoscimento nell'ambito del Salone Nautico
Un prestigioso traguardo per l’azienda cremonese Cantieri Capelli, premiata al Design Innovation Award nell’ambito del Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla 65esima edizione. A conquistare i giudici è stata un’imbarcazione che porta l’identità di Cremona nel suo nome e nella sua realizzazione: “Stradivari 52”.
Un capolavoro di tecnologia e di eleganza, in cui ogni dettaglio è concepito con la stessa precisione e passione degli strumenti musicali e del saper fare liutario.
È stata premiata nella categoria “Maxi ribs Over 10M LH” con la motivazione “Ottimo connubio tra abilità e qualità formale accompagnata da un controllo d’insieme e del dettaglio”.
La cerimonia di premiazione si è tenuta nel suggestivo scenario di Palazzo Ducale a Genova: “Il Design Innovation Award è oggi uno dei momenti più attesi della scena nautica globale. Un osservatorio privilegiato, anche per il ruolo che l’industria nautica italiana ha nel mondo e una piattaforma autorevole dove si incrociano visioni, linguaggi e tecnologie che plasmeranno il settore negli anni a venire” ha dichiarato Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica-I Saloni Nautici Srl.