Cronaca

Cantieri Capelli, premiata a Genova
l'imbarcazione "Stradivari 52"

Il riconoscimento nell'ambito del Salone Nautico

L'imbarcazione del Cantiere Capelli
Fill-1

Un prestigioso traguardo per l’azienda cremonese Cantieri Capelli, premiata al Design Innovation Award nell’ambito del Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla 65esima edizione. A conquistare i giudici è stata un’imbarcazione che porta l’identità di Cremona nel suo nome e nella sua realizzazione: “Stradivari 52”.
Un capolavoro di tecnologia e di eleganza, in cui ogni dettaglio è concepito con la stessa precisione e passione degli strumenti musicali e del saper fare liutario.

È stata premiata nella categoria “Maxi ribs Over 10M LH” con la motivazione “Ottimo connubio tra abilità e qualità formale accompagnata da un controllo d’insieme e del dettaglio”.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nel suggestivo scenario di Palazzo Ducale a Genova: “Il Design Innovation Award è oggi uno dei momenti più attesi della scena nautica globale. Un osservatorio privilegiato, anche per il ruolo che l’industria nautica italiana ha nel mondo e una piattaforma autorevole dove si incrociano visioni, linguaggi e tecnologie che plasmeranno il settore negli anni a venire” ha dichiarato Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica-I Saloni Nautici Srl.

© Riproduzione riservata
