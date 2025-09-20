Carlo Pedrazzini riconfermato presidente di Pizzighettone Fiere dell’Adda per il triennio 2025-2028.

La nomina è stata ufficializzata durante la prima riunione del nuovo Consiglio d’Amministrazione, svoltasi lunedì scorso nella sede di piazza Municipio.

Nuovo CdA tra continuità e rinnovamento.

Il sindaco Luca Moggi, con decreto, ha nominato i tre membri del CdA: oltre alla conferma di Pedrazzini, entrano Daniele Fellegara, ex funzionario ferroviario e attore teatrale, e Daniela Castelli, impiegata amministrativa nel settore della comunicazione. I nuovi consiglieri subentrano a Giampaolo Bertocchi e Serena Cominetti. «Abbiamo tenuto conto della continuità, dell’equilibrio e della disponibilità dei singoli», ha dichiarato il primo cittadino, motivando le scelte operate.

Strategia puntata su turismo e territorio.

Nel suo intervento, il presidente Pedrazzini ha tracciato la rotta per il prossimo triennio: “È fondamentale continuare il lavoro degli ultimi tre anni, che ha contribuito ad aumentare le presenze turistiche nel borgo, con la valorizzazione degli spazi espositivi. Porteremo a termine gli eventi già programmati, come Remi’in tavola nei prossimi due weekend, la Corsa delle Lumache il 5 ottobre, Fasulin e Buongusto a novembre e Natale Idee Regalo a dicembre. Per il 2026 ci metteremo subito al lavoro con i due nuovi consiglieri per stilare il nuovo programma, coinvolgendo le realtà locali”.

Il CdA, nella stessa seduta, ha nominato Daniele Fellegara vicepresidente e Daniela Castelli responsabile anticorruzione. Entrambi hanno espresso entusiasmo per il nuovo incarico: “È una nuova esperienza – ha commentato Fellegara – e ci impegneremo al massimo per realizzare quanto viene chiesto, cercando di portare anche idee innovative per arricchire l’offerta”. Sulla stessa linea Castelli: “L’obiettivo è dare continuità a quanto fatto finora, ma anche provare ad aggiungere qualcosa di nuovo, con spirito di collaborazione e attenzione alle esigenze del territorio”.

