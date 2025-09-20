Nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’1:50, un forte boato ha svegliato i residenti di via Fabio Filzi a Cremona. Subito dopo la segnalazione alla Polizia sono intervenute la Scientifica, la Mobile e quattro Volanti.

All’arrivo delle forze dell’ordine, il bancomat della filiale della Banca Popolare di Cremona è stato trovato completamente divelto. Degli autori, però, nessuna traccia: i responsabili si erano già dileguati.

Le prime verifiche hanno consentito di ricostruire parte della dinamica. Le telecamere di sorveglianza della banca mostrano infatti un gruppo di quattro o cinque persone, tutte con il volto travisato, che hanno agito in pochi minuti, riuscendo a forzare l’apparecchiatura e aD impossessarsi di parte del contenuto. Il gruppo si è poi dato alla fuga a bordo di un’Audi di grossa cilindrata.

Secondo gli investigatori si tratta di professionisti. Il bottino esatto è ancora in fase di quantificazione. All’interno del bancomat erano custoditi circa 76mila euro, ma non tutto il denaro è stato portato via. Si attendono i dati definitivi sull’ammontare del furto.

Le indagini sono in corso. Saranno anche visionate le telecamere installate lungo il percorso di fuga della banda.

Giovanni Rossi e Sara Pizzorni

