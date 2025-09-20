Ultime News

Cronaca

Cremona Edil Day, porte
aperte alla Cassa e Scuola edile

Un momento dell'open day
Cremona Edil Day la II Edizione della Giornata degli Enti bilaterali di Cremona che si è tenuta sabato alla sede degli Enti edili del territorio, è stata l’occasione di promuovere le attività e presentare i servizi offerti dagli Enti ai lavoratori dell’edilizia, alle imprese, ai professionisti ed agli studenti al fine di approfondire la conoscenza e consolidare i rapporti, offrendo un importante momento di confronto e di consulenza per il settore edile.

A proposito di offerta agli studenti, si è tenuta una lezione introduttiva al corso triennale ITS per Tecnico del Cantiere Digitale con indirizzo Sostenibilità della Fondazione ITS Academy “I Cantieri dell’Arte” in partenza ad ottobre 2025 e con 18 alunni. “Oggi è una giornata speciale per noi – dice Nicola Bonioli, presidente Cassa edile Cremona – , perché apriamo le porte a tutti quelli che vogliono conoscere questa realtà. La Cassa edile è una realtà molto importante nel settore dell’edilizia e siamo aperti perché possiamo dare un contributo sia ai lavoratori che ai dipendenti per conoscere le pratiche che gestisce la Cassa”.

 

Porte aperte alla scuola edile

“Come vicepresidente della scuola edile – afferma invece Stefano Benedetti – sottolinea che noi forniamo sia assistenza all’impresa che corsi gratuiti per i lavoratori. Eppoi lavoriamo per la sicurezza, che è molto importante visto quello che succede tutti i giorni nei cantieri. Con grande fatica dopo tanti anni siamo riusciti ad avere il corso ITS e finalmente dopo tanti sforzi tra poco partiremo con le lezioni”. In mattinata sono state organizzati anche laboratori e attività per bimbi e ragazzi.
SB

