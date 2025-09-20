Cremona Edil Day la II Edizione della Giornata degli Enti bilaterali di Cremona che si è tenuta sabato alla sede degli Enti edili del territorio, è stata l’occasione di promuovere le attività e presentare i servizi offerti dagli Enti ai lavoratori dell’edilizia, alle imprese, ai professionisti ed agli studenti al fine di approfondire la conoscenza e consolidare i rapporti, offrendo un importante momento di confronto e di consulenza per il settore edile.

A proposito di offerta agli studenti, si è tenuta una lezione introduttiva al corso triennale ITS per Tecnico del Cantiere Digitale con indirizzo Sostenibilità della Fondazione ITS Academy “I Cantieri dell’Arte” in partenza ad ottobre 2025 e con 18 alunni. “Oggi è una giornata speciale per noi – dice Nicola Bonioli, presidente Cassa edile Cremona – , perché apriamo le porte a tutti quelli che vogliono conoscere questa realtà. La Cassa edile è una realtà molto importante nel settore dell’edilizia e siamo aperti perché possiamo dare un contributo sia ai lavoratori che ai dipendenti per conoscere le pratiche che gestisce la Cassa”.

“Come vicepresidente della scuola edile – afferma invece Stefano Benedetti – sottolinea che noi forniamo sia assistenza all’impresa che corsi gratuiti per i lavoratori. Eppoi lavoriamo per la sicurezza, che è molto importante visto quello che succede tutti i giorni nei cantieri. Con grande fatica dopo tanti anni siamo riusciti ad avere il corso ITS e finalmente dopo tanti sforzi tra poco partiremo con le lezioni”. In mattinata sono state organizzati anche laboratori e attività per bimbi e ragazzi.

SB

© Riproduzione riservata