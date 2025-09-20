Da Cremona è passato anche Fabrizio Corona.

Il noto personaggio è arrivato all’Ombra del Torrazzo nelle prime ore della sera di venerdì, per partecipare all’evento inaugurale di una barberia in via Gaspare Pedone.

Al suo arrivo, Corona è stato accolto da decine di persone, accorse per conoscerlo: non sono mancati abbracci, strette di mano e qualche selfie, seguiti da un brindisi con i gestori del locale. Già attivo nel mondo dello spettacolo e della TV, negli anni ha fatto molto parlare di sé, tanto per la sua vita professionale che per quella privata; dal 2024 pubblica sul suo canale YouTube “Falsissimo” inchieste, interviste, opinioni e scoop di gossip.

Andrea Colla

