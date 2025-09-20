Persone di tutte le età, genitori, bambini e nonni, amici e ragazzi curiosi, la prima edizione del Festival della Salute ha saputo interessare e coinvolgere. L’iniziativa promossa dall’ASST di Cremona, in collaborazione con ATS Val Padana, Comune di Cremona, Provincia di Cremona e Cooperativa Sociale Gamma, ha messo al centro l’importanza della prevenzione fatta di piccoli gesti e azione quotidiane come camminare, mangiare sano, allenare la mente ai pensieri leggeri.

L’evento, ospitato nel Parco delle Colonie Padane di Cremona ha proposto un ricco programma di incontri, laboratori, punti informativi e screening per affrontare in un contesto informale in modo semplice e diretto argomenti che riguardano la quotidianità di tutte le persone, come l’alimentazione, l’attività fisica, la salute mentale e il lavoro. Alle 10 il Festival ha dato il via con la cerimonia inaugurale, a cui hanno preso parte il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, il presidente della Provincia Roberto Mariani, il direttore generale dell’Asst di Cremona Ezio Belleri, Il direttore generale dell’ATS Val Padana Stefano Manfredi e il direttore sanitario del Gruppo Gamma Franco Spinogatti. A moderare Stefania Mattioli, responsabile Comunicazione e relazioni esterne Asst di Cremona.

Una festa della comunità, per la comunità dedicata alla prevenzione, al benessere del corpo e della mente, con il patrocinio di: Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona, Ordine dei veterinari della Provincia, Ordine interprovinciale dei Fisioterapisti, Ordine degli Psicologi della Lombardia, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cremona, Ordine regionale degli Assistenti Sociali, e l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Cremona.

Ogni partecipante ha ricevuto in omaggio all’ingresso del parco il “fiore delle emozioni” (simbolo del Festival). Le nostre emozioni possono essere complesse, intense e travolgenti. Imparare a riconoscerle allena l’intelligenza emotiva e ci aiuta a stare bene. Il fiore creato dal ricercatore americano Robert Plutchik nel 1980, infatti, individua otto emozioni primarie che sono alla base di tutte le altre. Serenità, gioia, ottimismo, interesse, ammirazione, sono alcune delle emozioni positive raccolte parlando con le persone nel parco.

Marco, entrando nel parco con un sorriso: “ma lo posso tenere? è una bellissima idea”. “È unica l’atmosfera che si respira qui oggi” ha sottolineato Giulia, una mamma che ha partecipato con i suoi bimbi alla colazione nel parco. “Mi porterò a casa questo fiore!”, conclude. All’interno dello “Spazio Bla Bla”, quattro chiacchiere con gli esperti” diversi ospiti e giornalisti hanno dialogato su alcuni temi centrali come la relazione fra persone nei quartieri e nei comuni di provincia, la casa di comunità e i servizi di prossimità; ricerca, famiglia e volontariato attivo secondo la filosofia One Health, tutto è connesso. E ancora: come star bene al lavoro, l’integrazione socio sanitaria attraverso lo sguardo di specialisti, medici di famiglia e pediatri, l’alimentazione intelligente e le quali politiche sociali e sanitarie sono davvero a favore dei giovani.

La sezione del festival dedicata ad ambiente, ecologia e sostenibilità con tantissime possibilità di gioco e movimento per le persone di tutte le età. I bambini si sono divertiti cimentandosi nel giardinaggio, nella cucina, imparando a riciclare, ascoltando fiabe sotto gli alberi e nella passeggiata organizzata con i nonni nel parco.

Il programma ha previsto altre tre sezioni: “Mangio sano”, “Pensieri leggeri” e “Corpo libero”. Tante le iniziative, dalla dimostrazione dell’attività fisica adattata (AFA) a “un Po’ di bici”, dall’ambulanza dei pupazzi al mio amico a quattro zampe. È stato possibile partecipare alla dimostrazione delle tecniche di primo soccorso e ricevere informazioni sulla relazione mamma bambino nei primi giorni di vita. Nell’area “a TU per TU”, mille incontri con il mondo del volontariato e gli specialisti. Screening per le malattie sessualmente trasmissibili e indicazioni date sulla prevenzione delle patologie renali.

