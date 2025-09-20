Garlasco, Garofano “Convinti dell’estraneità di Andrea Sempio”

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Noi siamo convinti che Andrea Sempio sia completamente estraneo con il delitto di Chiara Poggi ma dobbiamo anche essere rispettosi di un’indagine avviata dalla Procura e attendere che gli esiti di tutti gli accertamenti che vanno sotto incidente probatorio siano conclusi”. Lo ha dichiarato all’Italpress il Generale Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma e consulente di Andrea Sempio, nuovo indagato della procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi.

