Ultime News

20 Set 2025 Parco Asia, Compagnone (FdI):
"Condizioni di forte degrado"
20 Set 2025 Nicola: "Il Parma ha poco a che
fare con l'obiettivo salvezza"
20 Set 2025 Oleificio Zucchi, il Family Day
con oltre 400 persone
20 Set 2025 Lions Club Cremona Host:
meeting di apertura anno
20 Set 2025 Cremona Edil Day, porte
aperte alla Cassa e Scuola edile
Video Pillole

Garlasco, Garofano “Convinti dell’estraneità di Andrea Sempio”

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Noi siamo convinti che Andrea Sempio sia completamente estraneo con il delitto di Chiara Poggi ma dobbiamo anche essere rispettosi di un’indagine avviata dalla Procura e attendere che gli esiti di tutti gli accertamenti che vanno sotto incidente probatorio siano conclusi”. Lo ha dichiarato all’Italpress il Generale Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma e consulente di Andrea Sempio, nuovo indagato della procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi.

xa3/trl/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...