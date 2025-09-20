È stato benedetto da Papa Leone XIV in persona il mantello della statua della della Beata Vergine del Rosario, effigie mariana con il manto confezionato e cucito dalle suore dominicane di clausura del Rosario di Cremona, con pezzi di tessuto donati dai parrocchiani di Antegnate, località della diocesi di Cremona.

Un gruppo di persone-guidate da don Angelo Maffioletti, parroco di San Michele Arcangelo di Antegnate, infatti si è recato a Roma per questo speciale momento.

Da Antegnate “siamo venuti per invocare la pace nel mondo, chiedendo al Santo Padre di mettere questo ramoscello di ulivo scolpito in metallo nelle mani della statua della Vergine Maria del nostro santuario e poi gli abbiamo chiesto di benedire il ‘manto della misericordia’ realizzato dalle suore dominicane di clausura del Rosario di Cremona, con pezzi di tessuto donati dai nostri parrocchiani”, ha detto don Maffioletti.

Con lui anche il sindaco Simone Nava, che ha consegnato nelle mani del Santo Padre alcune lettere scritte dai bambini.

© Riproduzione riservata