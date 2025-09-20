Una serata di sport, festa, amicizia, che sarebbe piaciuta ai santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, quella che si è tenuta alla palestra dell’Oratorio di Cristo Re a Cremona. Una modalità sportiva per festeggiare anche a Cremona la canonizzazione di due giovani, di cui le società sportive degli oratori di Pieve San Giacomo e di Soresina portano il nome. E sono state proprio queste due squadre di pallavolo categoria under 14 a sfidarsi: la Oratorio Sirino Carlo Acutis asd di Soresina, contro asd Pier Giorgio Frassati di Pieve San Giacomo.

Un modo per riflettere e soprattutto dimostrare sul campo che lo sport è gioco, festa, gioia di vivere, valori di cui i due giovani santi sono stati portatori. La serata organizzata con il patrocinio della fondazione oratori cremonesi era aperta a tutti: tanti i giovani e le famiglie accorsi per fare il tifo in questo piacevole appuntamento.

