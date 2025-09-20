Ultime News

Lions Club Cremona Host:
meeting di apertura anno

Daniele Squintani e Bianca Ferrari
A palazzo Trecchi, il presidente del Lions Cremona Host Daniele Squintani e la presidente  del Leo Cremona Host Bianca Ferrar ihanno accolto i numerosi soci per l’apertura della nuova annata lionistica.

Dopo i saluti e i ringraziamenti di Bianca Ferrari ai soci del club padrino che supportano le attività dei Leo, è intervenuto Daniele Squintani per illustrare ai soci il programma dei meeting e dei service: “Il nostro club nei suoi 69 anni di storia ha sempre perseguito finalità umanitarie nel solco della volontà dei soci fondatori. Apparteniamo al Lions Club International, la più grande organizzazione di servizio del mondo e l’essere Lions ci consente di realizzare iniziative a favore del territorio. Vorrei anche ringraziare i nostri leo e ricordare loro che sono tante le cose che possono realizzare e che, loro sono i giovani, i promotori del cambiamento e le loro idee possono portare innovazione e energie all’interno della nostra organizzazione. Concludo affermando che la misura della grandezza di un club di servizio consiste nel saper leggere il presente per poter preparare un futuro migliore, un futuro ricco di services da realizzare con l’aiuto di tutti i soci”.

