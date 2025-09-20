Ultime News

20 Set 2025 Oleificio Zucchi, il Family Day
con oltre 400 persone
20 Set 2025 Lions Club Cremona Host:
meeting di apertura anno
20 Set 2025 Cremona Edil Day, porte
aperte alla Cassa e Scuola edile
20 Set 2025 Festival della Salute,
successo alle Colonie Padane
20 Set 2025 Cerca di lanciarsi dal terzo piano
Salvata dagli agenti della Volante
Video Pillole

Mattarella ai 130 anni del Tempio della Chiesa Metodista di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia in occasione dei 130 anni dall’inaugurazione del Tempio della Chiesa metodista di Roma. “Desidero ringraziare molto per l’accoglienza e formulare gli auguri per i 130 anni dall’edificazione del Tempio della Chiesa metodista di Roma. – ha detto il capo dello Stato – E soprattutto ringraziarvi per il contributo significativo e prezioso che arrecate alla vita della nostra Repubblica”

