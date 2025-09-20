Nell’anno del suo 215esimo anniversario, Oleificio Zucchi ha scelto di celebrare non solo la propria storia imprenditoriale, ma soprattutto di festeggiare le persone che la rendono possibile ogni giorno. Si è svolto oggi, presso il sito produttivo, il Family Day, un evento che ha visto protagonisti i collaboratori e le loro famiglie, ovvero oltre 400 persone invitate a vivere una giornata speciale, fatta di convivialità, esperienze e condivisione.

Con questa iniziativa, la famiglia Zucchi rinnova il suo legame con l’organizzazione aziendale e con il territorio, offrendo un’occasione unica per scoprire dall’interno il mondo di un’impresa che, da oltre due secoli, esprime qualità, fa ciò che dice e unisce tradizione a innovazione, con un impegno costante per la sostenibilità.

Dalle ore 8,30, una delegazione di cittadini di Cavatigozzi, quartiere che ospita la sede produttiva, e, dalle 10.30, dipendenti – della città e delle province vicine – e familiari sono stati accolti per una visita aziendale. Dallo stabilimento al laboratorio, dagli uffici alla grande Cantina dell’Olio, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mondo di Oleificio Zucchi e toccare con mano i princìpi che da sempre guidano l’azienda.

“Il Family Day è l’espressione concreta dei valori in cui crediamo: una comunità che lavora insieme, condivide i propri successi con le persone più importanti – i nostri cari”, ha dichiarato Alessia Zucchi, Presidente e Amministratore Delegato di Oleificio Zucchi. “In un contesto sempre più dinamico e ricco di sfide, continuiamo a porre al centro la competenza e la professionalità, il rispetto per l’ambiente e il territorio, mantenendo saldo il legame con le nostre radici. Allo stesso tempo, guardiamo al futuro, con uno spirito innovativo che ci spinge a migliorare costantemente, senza mai perdere la nostra identità. Eventi come questo ci ricordano che un’azienda è fatta, prima di tutto, di individui: è grazie a ciascuno di loro che possiamo continuare a crescere, insieme”.

Il momento conviviale, al termine dell’evento, ha portato inoltre con sé un messaggio di inclusione: oltre ai numerosi fornitori locali selezionati, è stata offerta la celebre pizza di PizzAut, progetto a sostegno dell’autismo, che dimostra come l’eccellenza gastronomica italiana, di cui Oleificio Zucchi è noto ambasciatore, e l’impresa possano essere al servizio di valori sia sociali che economici.

Il consenso di partecipazione avuto dal Family Day 2025 di Oleificio Zucchi ha confermato il ruolo dell’azienda come punto di riferimento della collettività e il legame che lo lega a essa.

Leader internazionale del settore oleario alimentare e 215 anni di crescita, Oleificio Zucchi conferma, con il Family Day 2025, come l’azienda sia una realtà aperta e contemporanea, generatrice di valore per le persone e le generazioni future.

