Il Parco Asia, uno dei principali polmoni verdi del quartiere Zaist, versa in condizioni di forte degrado. A denunciarlo è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Rosaria Compagnone, che ha presentato un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore competente per chiedere chiarimenti e interventi urgenti.

Secondo la consigliera, il parco è ormai segnato da incuria e abbandono: il verde non è adeguatamente curato e alcuni alberi sarebbero potenzialmente pericolosi, i rifiuti sono sempre più diffusi e la manutenzione ordinaria scarsa. A ciò si aggiungono episodi di spaccio e comportamenti illeciti che, denuncia Compagnone, “alimentano un crescente senso di insicurezza tra i residenti”.

La perdita di decoro e sicurezza ha compromesso anche la funzione sociale del parco, che dovrebbe essere luogo di incontro e svago per famiglie, bambini, anziani e giovani del quartiere.

Nell’interrogazione, Compagnone chiede all’Amministrazione comunale se sia a conoscenza delle condizioni attuali del parco e quali siano gli interventi di pulizia e manutenzione previsti nel breve termine. Inoltre sollecita l’adozione di misure concrete per il miglioramento della sicurezza e del decoro urbano, come videosorveglianza, maggiore illuminazione e controlli più frequenti. Infine propone il coinvolgimento diretto della cittadinanza in iniziative di recupero e valorizzazione del Parco Asia.

“Il quartiere Zaist non può rinunciare a un’area verde così importante per la qualità della vita di chi lo abita – sottolinea la consigliera di Fratelli d’Italia –. È urgente restituire al Parco Asia dignità, sicurezza e funzioni sociali, attraverso un impegno concreto e condiviso da parte delle istituzioni”.

