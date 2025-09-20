Ultime News

20 Set 2025 Oleificio Zucchi, il Family Day
con oltre 400 persone
20 Set 2025 Lions Club Cremona Host:
meeting di apertura anno
20 Set 2025 Cremona Edil Day, porte
aperte alla Cassa e Scuola edile
20 Set 2025 Festival della Salute,
successo alle Colonie Padane
20 Set 2025 Cerca di lanciarsi dal terzo piano
Salvata dagli agenti della Volante
Pecoraro Scanio “La cucina italiana sia patrimonio Unesco”

ROMA (ITALPRESS) – Domenica 21 settembre, in tutta Italia, si terrà l’iniziativa promossa dall’Associazione dei Comuni Italiani, insieme al Ministero dell’Agricoltura e al Ministero della Cultura: nelle piazze e nei borghi italiani sarà celebrato il pranzo della domenica, una delle tradizioni più autentiche della cucina italiana. “Si tratta – spiega il presidente della Fondazione UniVerde Pecoraro Scanio – di un evento bellissimo e simbolico. Dimostra quanto sia importante insistere nel nostro impegno per ottenere dall’UNESCO il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale mondiale”.

