La passione per gli scacchi ha ormai conquistato anche Cremona. Corsi ripartiti dopo la pausa estiva, innanzitutto per i più piccoli, ma alla Società Filodrammatici si sono tenute in una serata speciale anche le premiazioni del trofeo Mussap, oltre ad un torneo amichevole in memoria di Gianni Anelli.

Così il presidente dell’Associazione Scacchistica Cremonese, Riccardo Cavaliere: “L’attività dell’Accademia Scacchistica Cremonese ha ripreso a pieno regime. Sono cominciati i corsi dei bambini e adolescenti giovedì, venerdì, sabato. Ci sono due fasce di corso per ogni giorno. Ricominceranno il 6 ottobre anche i corsi per adulti, sempre al lunedì sera dopo le 21 e questa sera invece siamo qui per le premiazioni del trofeo Mussap e per ricordare successivamente alla cena sociale anche Gianni anelli con un torneino amichevole a cadenza rapida. Siamo molto contenti di come l’Accademia stia crescendo, soprattutto come si stia spostando all’interno delle scuole. Ed è nell’attività, appunto, prescolare, comunque, che sia d’appoggio allo sviluppo di bambini e ragazzi”.

Ottime prospettive, insomma. E dopo il trofeo internazionale ed il successo del Memorial Sgargi, in programma a novembre c’è anche il trofeo Lombardia: un torneo a squadre che si terrà ancora una volta a palazzo comunale a Cremona, in salone Alabardieri.

© Riproduzione riservata