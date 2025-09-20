SkinLongevity Magazine – Puntata del 20/9/2025

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella ventiduesima puntata di Skinlongevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Enrico Procaccini, presidente della Sidelf (Associazione Italiana Dermatologia Legale e Forense). Al centro della puntata le maggiori tutele per i medici, oltre alla Milano Beauty Week e a Dermocosm.

sat/gsl