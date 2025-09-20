Ultime News

20 Set 2025 Scacchi che passione: premiazioni
e corsi all'Accademia Cremonese
20 Set 2025 Carlo Pedrazzini presidente
di Pizzighettone Fiere dell’Adda
20 Set 2025 Allevamento e sostenibilità:
inaugurazione a Pizzighettone
20 Set 2025 Piloni: "Serve un albo
per i contoterzisti agricoli"
20 Set 2025 "La partita dell'amicizia",
sport e valori a Cristo Re
SkinLongevity Magazine – Puntata del 20/9/2025

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella ventiduesima puntata di Skinlongevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Enrico Procaccini, presidente della Sidelf (Associazione Italiana Dermatologia Legale e Forense). Al centro della puntata le maggiori tutele per i medici, oltre alla Milano Beauty Week e a Dermocosm.

