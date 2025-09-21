Con la celebrazione presieduta nel pomeriggio di sabato 20 settembre ad Annicco dal vescovo Antonio Napolioni nella chiesa di S. Giovanni Battista decollato, le comunità di Annicco, Barzaniga e Grontorto hanno accolto il loro nuovo parroco, don Fabrizio Ghisoni, già parroco di Paderno Ponchielli e Ossolaro. Ad annunciarlo è il sito della Diocesi.

Cinque parrocchie chiamate a vivere un cammino pastorale sempre più sinergico e che potranno contare anche sul ministero di don Nicolas Diene, scelto dal vescovo come nuovo collaboratore parrocchiale.

I nuovi sacerdoti, insieme al vescovo, sono stati accolti sul sagrato dal sindaco di Annicco, Maurizio Fornasari. Presente anche il sindaco di Paderno Ponchielli, Cristiano Strinati. Fornasari ha dato al nuovo parroco un caloroso benvenuto a nome di tutta la comunità, garantendo “la mia collaborazione, della Giunta e di tutta l’Amministrazione per remare tutti insieme uniti verso il bene comune”. E ancora: “Saprà rivestire il ruolo di buon pastore e ben inserirsi tra di noi. A lei il ringraziamento per aver accettato questo nuovo incarico”.

Con l’ingresso nella parrocchiale, tra gli applausi dei presenti, è quindi iniziata la Messa di insediamento del nuovo parroco presieduta dal vescovo di Cremona, che ha subito precisato: “La parrocchia non è un peso, ma una comunità in cui il prete si inserisce per un cammino di fede comune”.

Cammino comunque impegnativo – come ricordato da Giorgia Contini, nell’indirizzo di saluto al nuovo parroco letto a nome del Consiglio pastorale parrocchiale – ma che potrà affrontare contando “sulla disponibilità, la collaborazione e l’affetto di tutti», ha assicurato. «Preghiamo lo Spirito Santo perché la sostenga ad aiutarci a crescere nella fede e farci sentire comunità viva”.

Al termine della celebrazione il nuovo parroco ha salutato la sua nuova comunità, ringraziando anzitutto per la preghiera e la vicinanza, insieme anche al lavoro fatto per preparare il paese per la sua accoglienza nel segno della festa.

La Messa, animata dalla schola cantorum parrocchiale, è stata concelebrata dal vicario zonale don Giambattista Piacentini insieme anche ad alcuni altri sacerdoti diocesani. La festa è poi proseguita in oratorio con un momento conviviale che è stato occasione per conoscere più da vicino e nell’informalità i due nuovi sacerdoti.

