Gli attivisti delle associazioni Lav, Oipa, Guardie Eco Zoofile e Lipu Brescia si sono unite domenica mattina in zona Colonie Padane per un presidio informativo e per dare un segnale di contrarietà alle istituzioni riguardo il decreto legge Lollobrigida.

Il presidio aveva lo scopo di informare i cittadini sui rischi per la loro incolumità, per l’ambiente e per gli animali selvatici, correlati al nuovo assetto della legge sulla caccia che consegnerà ai cacciatori nuovi territori fino a oggi vietati alla caccia.

L’obiettivo è “che l’opinione pubblica così informata possa esercitare pressione nei confronti dei politici di maggioranza e li costringa a rinunciare al loro progetto. Ogni anno la caccia miete vittime anche tra gli umani: solo l’anno scorso le vittime della caccia sono state 68” sottolineano le associazioni.

© Riproduzione riservata