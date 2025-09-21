Pareggio a reti inviolate tra Cremonese e Parma. In conferenza stampa per i grigiorossi si è presentato Federico Baschirotto.

Oggi siete rimasti imbattuti, non avete incassato gol.

“Un punto muove la classifica. E’ un periodo positivo. Contento per non aver preso gol. Portiamo a casa quel che di buono abbiamo fatto. C’è da lavorare tanto”.

C’è il clima giusto per ottenere la salvezza?

“L’ambiente è quello giusto. La società è presente e aiuta la squadra. Fare punti all’inizio è sempre positivo”.

Hai ostacolato involontariamente un colpo di testa pericoloso di Moumbagna.

“Il colpo di testa di Moumbagna non so dove sarebbe finito”.

Passo in avanti rispetto a Verona?

“Ogni partita fa storia a sé. Cerchiamo di seguire le indicazioni del mister e cerchiamo di vincere ogni partita. Continuiamo su questa strada e lavoriamo sodo”.

8punti in quattro giornate…

“La classifica non dobbiamo guardarla, perché sono solo le prime giornate. Si va avanti di partita in partita”.

Grande sostegno da parte dei tifosi grigiorossi.

“E’ bello sentire i tifosi. E’ bello sentire il loro supporto. Giochiamo per renderli orgogliosi di noi”.

Cosa vi ha detto l’allenatore a fine gara?

“Il mister a fine partita ci ha detto che abbiamo fatto molto bene la fase difensiva, molto meglio rispetto a Verona”.

Mauro Maffezzoni

