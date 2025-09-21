Momenti drammatici domenica mattina sul canale navigabile di Cremona dove un giovane è caduto in acqua mentre stava pescando. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, con il mezzo anfibio, seguiti poco dopo dai sommozzatori, arrivati in elicottero, che si sono immersi fino a recuperare il corpo del ragazzo dal fondale.

Con loro, tempestivo anche l’intervento del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. Inutili sono stati però i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori, che gli hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco e tutte le procedure previste in questi casi: alla fine il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La vittima di nazionalità romena, aveva festeggiato il suo ventesimo compleanno pochi giorni fa. Si trovava da circa un mese ospite di alcuni amici nel Lodigiano, a Tavazzano. Ed è stato proprio con loro che questa mattina si è recato al canale per una giornata di pesca.

Ad un certo punto, il ragazzo si è distaccato dal gruppo spostandosi di una decina di metri, forse sperando di trovare acque più pescose. Poi gli amici hanno sentito un tonfo improvviso: il rumore di un corpo che cadeva in acqua. Uno di loro è accorso e si è buttato, per cercare di salvarlo, in quanto il 20enne non sapeva nuotare, ma non è riuscito a trovarlo. Nel mentre alcuni pescatori presenti hanno allertato i soccorritori.

A supporto delle operazioni, presenti anche i carabinieri di Cremona, coordinati dal maggiore Schiaffini. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe caduto in acqua cercando di recuperare la canna da pesca, che gli era sfuggita di mano.

Come hanno raccontato i suoi amici, disperati, il 20enne era arrivato in Italia dopo aver lavorato alcuni anni in Germania, con l’auspicio di trovare una occupazione nel territorio lombardo. Ma le sue speranze si sono infrante nelle torbide acque del canale navigabile.

Laura Bosio

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata