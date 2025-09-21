Ultime News

21 Set 2025 "Cosa Bolle in pentola",
al via la nuova stagione
21 Set 2025 Cremo, secondo pari consecutivo:
contro il Parma finisce 0-0
21 Set 2025 Efrem Morelli conquista il bronzo
nei 50 rana ai mondiali di Singapore
21 Set 2025 Nuoto in Po, 7,5 Km nel fiume
Da Monticelli alla Baldesio
21 Set 2025 Strawoman, la carica dei 1.700:
successo per la corsa in rosa
Spettacolo

"Cosa Bolle in pentola",
al via la nuova stagione

Un altro ritorno nel palinsesto di CR1: parte una nuova stagione di Cosa bolle in pentola, la trasmissione dedicata alla cucina. 

Silvia Galli vi condurrà in giro per la Lombardia, con puntate anche fuori regione, e vi farà conoscere nuovi ristoranti con nuove ricette.

L’appuntamento è ogni domenica alle 20.30 Canale 19 CR1. Stasera si entrerà nella cucina dell’Antica Corte Pallavicina guidata dallo chef stellato Massimo Spigaroli e dalla sua brigata.

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...