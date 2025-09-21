Spettacolo
"Cosa Bolle in pentola",
al via la nuova stagione
Un altro ritorno nel palinsesto di CR1: parte una nuova stagione di Cosa bolle in pentola, la trasmissione dedicata alla cucina.
Silvia Galli vi condurrà in giro per la Lombardia, con puntate anche fuori regione, e vi farà conoscere nuovi ristoranti con nuove ricette.
L’appuntamento è ogni domenica alle 20.30 Canale 19 CR1. Stasera si entrerà nella cucina dell’Antica Corte Pallavicina guidata dallo chef stellato Massimo Spigaroli e dalla sua brigata.
