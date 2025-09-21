Cremonese – Parma ha avuto un prologo movimentato, un contatto tra tifoserie sfociato in rissa violenta, che ha reso necessario l’intervento degli agenti della Polizia.

La miccia si è accesa intorno alle 12.30, quando un gruppo di tifosi in avvicinamento allo stadio Zini stava transitando tra via Mantova e via Cappuccini. Animi accesi tra diverse fazioni di tifo, venute a contatto.

La situazione è presto deflagrata. Oltre alle botte tra tifosi, sono state danneggiate auto parcheggiate in zona. Divelti alcuni cartelli. alcuni tifosi sono rimasti feriti e sull’asfalto sono rimaste tracce di sangue. Immediato l’intervento della Polizia, con lancio di lacrimogeni.

