Ultime News

21 Set 2025 Cremo-Parma, scontri tra
tifoserie in via Mantova
21 Set 2025 Cade nel canale navigabile:
morto giovane di 20 anni
21 Set 2025 Premio letterario per Doc-Piccioni
Non si esclude nuovo adattamento tv
21 Set 2025 Ad Annicco l’ingresso del nuovo
parroco don Fabrizio Ghisoni
21 Set 2025 La Cremo non si vuole fermare
Il Parma ha fame di punti
Cronaca

Cremo-Parma, scontri tra
tifoserie in via Mantova

L'intervento della polizia

Cremonese – Parma ha avuto un prologo movimentato, un contatto tra tifoserie sfociato in rissa violenta, che ha reso necessario l’intervento degli agenti della Polizia.

La miccia si è accesa intorno alle 12.30, quando un gruppo di tifosi in avvicinamento allo stadio Zini stava transitando tra via Mantova e via Cappuccini. Animi accesi tra diverse fazioni di tifo, venute a contatto.

La situazione è presto deflagrata. Oltre alle botte tra tifosi, sono state danneggiate auto parcheggiate in zona. Divelti alcuni cartelli. alcuni tifosi sono rimasti feriti e sull’asfalto sono rimaste tracce di sangue. Immediato l’intervento della Polizia, con lancio di lacrimogeni.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...