Il veterano azzurro Efrem Morelli arricchisce ancora il medagliere dell’Italia ai Mondiali di Singapore, conquistando il bronzo nei 50 rana SB3 con il tempo di 49.43. Ad annunciarlo il sito Swimswam.com.

La finale ha visto il dominio dell’israeliano Ami Omer Dadaon, oro in 48.17, seguito dal giapponese Takayuki Suzuki(48.53). Morelli, forte di un’ottima partenza (0.66), ha mantenuto la terza posizione per tutta la gara, difendendosi dal ritorno del coreano Jo Giseong e assicurandosi così un nuovo podio mondiale.

Il crono di Morelli resta distante dal record dei campionati (47.49), che porta ancora la sua firma dal 2019 a Londra, ma la medaglia conferma la straordinaria longevità dell’azzurro. Sempre capace di esprimersi al massimo nei grandi appuntamenti, Morelli ribadisce il suo ruolo di colonna portante della nazionale paralimpica italiana.

Con questo bronzo, l’Italia continua a consolidare il proprio medagliere, arrivando a sei medaglie in una prima giornata che si sta rivelando ricchissima di soddisfazioni.

