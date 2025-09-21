Ultime News

21 Set 2025 Le pagelle di Cremo-Parma:
ottima prova difensiva
21 Set 2025 Fucili e selvaggina: caccia aperta
tra novità e controlli
21 Set 2025 Young, femminile e prima squadra:
la festa Vanoli che unisce
21 Set 2025 Baschirotto: "La strada è quella
giusta, dobbiamo lavorare sodo"
21 Set 2025 Maltempo, lunedì
in arrivo violenti temporali
Sport

Le pagelle di Cremo-Parma:
ottima prova difensiva

L'undici iniziale scelto da Nicola per Cremonese-Parma
Fill-1

AUDERO 6,5 – Secondo clean sheet consecutivo.

TERRACCIANO 6 – Dalla sua parte non si prende rischi.

BASCHIROTTO 6,5 – Vince parecchi duelli con Pellegrino.

BIANCHETTI 6,5 – Difende con ordine, costretto al cambio nell’intervallo per un colpo alla testa.

ZERBIN 6 – Tanta corsa, ma poca efficacia offensiva.

COLLOCOLO sv

BONDO 5,5 – In difficoltà nella prima parte, cresce con l’ingresso di Grassi.

VANDEPUTTE 6 – Fatica a trovare la giusta posizione per incidere.

PEZZELLA 5,5 – Perde palloni pericolosi in fase d’impostazione.

VAZQUEZ 6,5 – Illumina la manovra offensiva con classe e concretezza.

SANABRIA 5,5 – Troppo isolato davanti, fatica a gestire i pochi palloni che gli arrivano.

GRASSI 6,5 – Entra bene e porta ordine in mezzo al campo.

CECCHERINI 6,5 – Entra in una fase delicata e consegna sicurezze al pacchetto difensivo.

F. MUSSOLINI 6,5 – Ottime accelerazioni sull’out di destra nel finale.

JOHNSEN sv

MOUMBAGNA sv

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...