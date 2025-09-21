Le pagelle di Cremo-Parma:
ottima prova difensiva
AUDERO 6,5 – Secondo clean sheet consecutivo.
TERRACCIANO 6 – Dalla sua parte non si prende rischi.
BASCHIROTTO 6,5 – Vince parecchi duelli con Pellegrino.
BIANCHETTI 6,5 – Difende con ordine, costretto al cambio nell’intervallo per un colpo alla testa.
ZERBIN 6 – Tanta corsa, ma poca efficacia offensiva.
COLLOCOLO sv
BONDO 5,5 – In difficoltà nella prima parte, cresce con l’ingresso di Grassi.
VANDEPUTTE 6 – Fatica a trovare la giusta posizione per incidere.
PEZZELLA 5,5 – Perde palloni pericolosi in fase d’impostazione.
VAZQUEZ 6,5 – Illumina la manovra offensiva con classe e concretezza.
SANABRIA 5,5 – Troppo isolato davanti, fatica a gestire i pochi palloni che gli arrivano.
GRASSI 6,5 – Entra bene e porta ordine in mezzo al campo.
CECCHERINI 6,5 – Entra in una fase delicata e consegna sicurezze al pacchetto difensivo.
F. MUSSOLINI 6,5 – Ottime accelerazioni sull’out di destra nel finale.
JOHNSEN sv
MOUMBAGNA sv
Simone Guarnaccia