Maltempo, lunedì
in arrivo violenti temporali

Dopo una settimana praticamente estiva, una nuova ondata di maltempo è in arrivo sul nord Italia e sul nostro territorio. Per questo la protezione civile, per la giornata di lunedì 22 settembre, ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali nel Cremonese.

Le precipitazioni potrebbero iniziare tra la notte e le prime ore della mattina, e concretizzarsi in temporali anche violenti durante la giornata. Questo porterà ad un abbassamento delle temperature.

