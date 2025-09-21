Ultime News

7,5 Km a nuoto nel Po, mattinata in acque libere sul grande fiume con una nuotata speciale. Dalla sponda piacentina a quella cremonese, dalla società Canottieri Ongina di Monticelli fino alla Canottieri Baldesio di Cremona. L’occasione è la decima edizione della manifestazione sportiva de “il Nuoto in Po” organizzata da Cremona Sport.

26 partecipanti, l’iniziativa ormai è al decimo anno, quindi, è una formula collaudata e oggi ci ha aiutato tantissimo il meteo, la portata del Po direi che è perfetta quindi non è troppo gonfio e non è in secca ma è un bel Po” ci racconta Alberto Lancetti, presidente di Assopo per “il Nuoto in Po. “I panorami sono sempre quelli della nostra pianura padana, meravigliosi. I nuotatori si sono trovati tutti bene. Alla fine, hanno vinto tutti, essere qui è già una vittoria per tutti. Tante età diverse dal ragazzo di una quindicina d’anni, anche forse meno, fino a quello che fu giovane – prosegue Lancetti- però lo sport unisce quindi l’età conta fino a un certo punto, l’importante è esserci e godersi una giornata diversa dal solito nella natura e con un’attività fisica che fa bene.

A vincere per il terzo anno consecutivo, Filippo Seghelini, 16 anni: “E’ una manifestazione molto bella perché, comunque, si riscopre un fiume e vedendolo così è diverso perché sei circondato dalla natura e vivendola come l’ho vissuta da solo, con te stesso, con tutto intorno ne capisci la grandezza. È anche molto bello partecipare con gli amici e conoscenti” ha raccontato Filippo alla fine della gara.

