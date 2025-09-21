Una carica di oltre 1.700 persone in rosa è partita alle 10 di domenica mattina dal centro commerciale CremonaDue, per la tappa cremonese dell’edizione 2025 di Strawoman, la corsa al femminile – ma aperta anche a uomini e bambini – all’insegna dello sport, del benessere psico-fisico e della sensibilizzazione.

Una corsa-camminata di 7 km che e ha portato colore e vivacità lungo le strade di Gadesco Pieve Delmona.

Stand, musica di radio Viva Fm, ballihanno accompagnato i partecipanti per tutta la mattinata. Fondamentale lo scopo dell’evento: sensibilizzare sul delicato tema della violenza contro le donne e sostenere le vittime.

Tanto che l’iscrizione alla gara consentiva anche di sostenere WeWorld e di garantire quindi un supporto agli Spazi Donna WeWorld, luoghi di ascolto e sostegno dedicati alle donne che stanno affrontando un momento di particolare fragilità.

Al termine della corsa le premiazioni delle prime tre classificate, delle vere e proprie “StraWomen”.

© Riproduzione riservata