Ultime News

21 Set 2025 "Cosa Bolle in pentola",
al via la nuova stagione
21 Set 2025 Cremo, secondo pari consecutivo:
contro il Parma finisce 0-0
21 Set 2025 Efrem Morelli conquista il bronzo
nei 50 rana ai mondiali di Singapore
21 Set 2025 Nuoto in Po, 7,5 Km nel fiume
Da Monticelli alla Baldesio
21 Set 2025 Strawoman, la carica dei 1.700:
successo per la corsa in rosa
Cronaca

Strawoman, la carica dei 1.700:
successo per la corsa in rosa

La partenza della gara
Fill-1

Una carica di oltre 1.700 persone in rosa è partita alle 10 di domenica mattina dal centro commerciale CremonaDue, per la tappa cremonese dell’edizione 2025 di Strawoman, la corsa al femminile – ma aperta anche a uomini e bambini – all’insegna dello sport, del benessere psico-fisico e della sensibilizzazione.

Una corsa-camminata di 7 km che e ha portato colore e vivacità lungo le strade di Gadesco Pieve Delmona.

Stand, musica di radio Viva Fm, ballihanno accompagnato i partecipanti per tutta la mattinata. Fondamentale lo scopo dell’evento: sensibilizzare sul delicato tema della violenza contro le donne e sostenere le vittime.

Tanto che l’iscrizione alla gara consentiva anche di sostenere WeWorld e di garantire quindi un supporto agli Spazi Donna WeWorld, luoghi di ascolto e sostegno dedicati alle donne che stanno affrontando un momento di particolare fragilità.

Al termine della corsa le premiazioni delle prime tre classificate, delle vere e proprie “StraWomen”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...