Video Pillole
Tg Ambiente – 21/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Italia-Uzbekistan, rafforzata la cooperazione sulle materie prime critiche
– Il capitale naturale italiano è a rischio
– Sostenibilità, italiani consapevoli ma poco attivi
– Urban Nature: il WWF porta la natura nelle città italiane
