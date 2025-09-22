La Scuola Regionale dello sport del CONI Lombardia, in collaborazione con la Delegazione CONI Provinciale di Cremona e l’Ente Provincia di Cremona, organizza un corso dedicato ad approfondire tre punti chiave nella gestione dei sodalizi sportivi: sicurezza nei luoghi di lavoro, politiche di safeguarding, e questione IVA.

Road tour 2025: dirigere lo sport – CREMONA

Dal 30 settembre 2025 al 02 ottobre 2025 – ore 18:00-20:00

Sede Cremona, I.I.S. “J. Torriani”, via Lea Garofalo 3/5

Il corso, destinato a Presidenti, Dirigenti, Funzionari, e collaboratori di FNS-EPS-DSA-AB, Società Sportive, Funzionari ed Amministratori dei Comuni e degli Enti Pubblici che si occupano di attività sportive, è gratuito e con iscrizione obbligatoria, termine delle iscrizioni venerdì 26.09.2025.

A quanti seguiranno l’intero corso, verrà rilasciato l’Attestato utile al riconoscimento dei crediti formativi, a discrezione della Federazione Sportiva di appartenenza.

