A Cremona il corso "Road
tour 2025: dirigere lo sport "
22 Set 2025 Disordini Cremo-Parma,
indagati 4 tifosi crociati
22 Set 2025 El Mudo parla la sua lingua
e dipinge calcio anche in Serie A
22 Set 2025 “Camminando un Po”: il fiume tra
comunità, salute e solidarietà
22 Set 2025 Lombardia, nuova strategia regionale
per attrarre investimenti esteri
A Cremona il corso "Road
tour 2025: dirigere lo sport "

La Scuola Regionale dello sport del CONI Lombardia, in collaborazione con la Delegazione CONI Provinciale di Cremona e l’Ente Provincia di Cremona, organizza un corso dedicato ad approfondire tre punti chiave nella gestione dei sodalizi sportivi: sicurezza nei luoghi di lavoro, politiche di safeguarding, e questione IVA.

Road tour 2025: dirigere lo sport – CREMONA

  • Dal 30 settembre 2025 al 02 ottobre 2025 – ore 18:00-20:00
  • Sede Cremona, I.I.S. “J. Torriani”, via Lea Garofalo 3/5

Il corso, destinato a Presidenti, Dirigenti, Funzionari, e collaboratori di FNS-EPS-DSA-AB, Società Sportive, Funzionari ed Amministratori dei Comuni e degli Enti Pubblici che si occupano di attività sportive, è gratuito e con iscrizione obbligatoria, termine delle iscrizioni venerdì 26.09.2025.

A quanti seguiranno l’intero corso, verrà rilasciato l’Attestato utile al riconoscimento dei crediti formativi, a discrezione della Federazione Sportiva di appartenenza.

