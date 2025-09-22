Associazione Bi.Genitori: “I comuni istituiscano la Festa dei Figli”

L’Associazione Bi.Genitori Diritti dei Minori ODV è presente in provincia di Cremona dal 2016 con lo scopo principale di tutelare i minori che si trovano in condizioni di genitorialità fragile a causa della crisi familiare dovuta alla separazione/divorzio dei genitori.

Tra le varie iniziative, l’iniziativa dell’associazione nazionale “Figli negati” in riferimento all’istituzione della “Festa dei Figli”. La “Festa dei Figli” vuole essere un’iniziativa che ha l’obiettivo di celebrare i figli e la famiglia ed è stata proposta come data il giorno 15 giugno. Sebbene non sia una festa ufficiale riconosciuta a livello nazionale, è stato presentato un disegno di legge il 20 gennaio 2020 n.1670 (allegato). In questi giorni la nostra Associazione invierà a tutti i Comuni della Provincia di Cremona la nostra Proposta di Delibera con lo scopo di valutarne l’importanza e d’inserirla come ordine del giorno in occasione del Consiglio Comunale. Istituire la “Festa dei Figli” nei Comuni non comporta spese per l’Amministrazione e nel caso di approvazione non assume nessun colore politico. L’istituzione della Festa dei Figli si collocherebbe all’interno di un percorso di valorizzazione della famiglia e dei giovani, coerente con i principi costituzionale e con gli obiettivi di inclusione, partecipazione e crescita armoniosa delle nuove generazioni. Tale ricorrenza, non essendo legata a costi obbligatori o ricorrenze religiose, può essere organizzata in modo flessibile partecipativo, promuovendo eventi sul territorio a costo contenuto o nullo per l’Amministrazione anche in collaborazione con scuole, Municipi, Associazioni e realtà del terzo settore, iniziative ed eventi del territorio cittadino finalizzati a valorizzare i figli, i loro diritti e il loro ruolo centrale all’interno della famiglia e della società. Aspettiamo le risposte da parte dei Comuni. L’Associazione offre da sempre in forma gratuita tutte le informazioni utili e necessarie nelle situazioni di separazione/divorzio e gestione dei figli minori. Il nostro numero 388.1999687 è sempre attivo.

