Banche, crescono gli investimenti in sicurezza e calano le rapine





ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024, il settore bancario ha investito circa 461 milioni di euro nella sicurezza delle filiali, conuna media superiore ai 23 mila euro per sportello. È quanto emerge dall’indagine sulle spese per la sicurezza anticrimine condotta dal Centro di ricerca dell’ABI in materia di sicurezza. Le rapine in banca sono diminuite del 57% negli ultimi cinque anni, da 119 episodi nel 2020 a 51 nel 2024. Dall’indagine risulta che le misure di prevenzione antirapina e antifurto rappresentano la maggiore voce di costo con quasi 247 milioni di euro, con un incremento annuo del 13,8%. Seguono le spese per la gestione del contante-trasporto e trattamento dei valori-pari a oltre 181 milioni di euro e quelle destinate ai premi assicurativi, 33 milioni. Per la protezione delle filiali, le banche hanno investito prevalentemente nell’acquisto, installazione e manutenzione degli impianti di sicurezza, per un totale di oltre 157 milioni di euro. Per i servizi di vigilanza è stata invece sostenuta una spesa superiore agli 84 milioni, mentre alle attività di formazione sono stati destinati oltre 5 milioni.

gsl

© Riproduzione riservata