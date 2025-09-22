Lo scontro diretto in chiave salvezza consegna un ulteriore punto più che prezioso per il raggiungimento dell’obiettivo. La Cremonese pareggia 0-0 contro il Parma al termine di un incontro teso, basato molto sugli scontri fisici.

Gli ospiti partono forte, anche per via della situazione di classifica, e si rendono pericolosi prima con Cutrone, poi con Pellegrino, che salta più in alto di Bianchetti su cross di Valeri e colpisce un palo che spaventa lo Zini. La Cremo cerca di prendere le misure, ma è ancora una volta Pellegrino a cercare la via del gol, trovando sulla sua strada i guantoni di Audero.

Nella ripresa si vedono in fase offensiva anche i grigiorossi, con il colpo di testa alto di Baschirotto. Poco dopo Bernabè ci prova dalla distanza, ma Audero è attento e mette in corner. Il Parma insiste e va vicino al vantaggio con Delprato prima e Almqvist poi, senza però trovare la rete. Nel finale la Cremonese alza i giri del motore e crea due occasioni. La prima con il colpo di testa di Moumbagna, respinto involontariamente da Baschirotto. La seconda invece con una magia di Vazquez, che prova il pallonetto dalla trequarti, ma Suzuki toglie la palla dall’incrocio dei pali.

Una Cremonese solida riesce a mantenere la porta inviolata per la seconda volta consecutiva, conquistando il quarto risultato utile in quattro partite, impresa mai riuscita ai grigiorossi in Serie A. Ora il Como, per alzare ulteriormente l’asticella. In questo senso servirà riuscire a rendersi maggiormente pericolosi in fase offensiva.

Simone Guarnaccia

