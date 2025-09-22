La Cremonese ha iniziato benissimo il campionato di Serie A, tanto che dopo quattro giornate è ancora imbattuta. Merito dell’allenatore e, in generale, delle prestazioni offerte da tutti i giocatori scesi in campo finora. Contro il Parma, però, ancora una volta a incantare il pubblico dello Zini con le sue giocate è stato Franco Vazquez.

L’argentino ha confermato di essere imprescindibile per la squadra di mister Nicola. El Mudo faceva la differenza fino a pochi mesi fa in Serie B e continua a farla anche in Serie A, il palcoscenico più affine alle sue enormi qualità tecniche.

Certe giocate di Vazquez contro il Parma hanno esaltato i tifosi, strappando applausi, anche quelli del nuovo compagno di squadra Jamie Vardy, che ha osservato attentamente la partita in tribuna accanto alla moglie e ai figli. Si pensi alle serie di finte a centrocampo che hanno mandato a spasso una serie di avversari, con successiva apertura sulla sinistra per Pezzella. Oppure al numero di tacco per innescare Floriani Mussolini effettuato proprio sotto la tribuna e davanti alla panchina del Parma, con il tecnico gialloblu Carlos Cuesta ad osservare incantato. E poi la giocata che poteva decidere la partita, proprio al 90′: Vazquez sulla destra sembra intento a far partire un cross, ma vedendo il portiere Suzuki fuori dai pali tenta di sorprenderlo con un tiro destinato a insaccarsi all’incrocio, deviato in corner miracolosamente dall’estremo difensore gialloblu.

In fase di mercato, la società ha allestito per il tecnico Nicola un reparto d’attacco composto da elementi con caratteristiche diverse. Un modo per mettere a disposizione dell’allenatore, infortuni permettendo, un’infinità di combinazioni possibili riguardo la coppia da schierare davanti, a seconda delle partite e delle diverse necessità che si presentano durante un incontro.

Fa parte del pacchetto offensivo, ovviamente, anche Vazquez, che ha già dimostrato di avere colpi di classe nelle sue corde che nessun’altro possiede. El Mudo incanta e i tifosi (ma anche l’allenatore) stravedono per lui.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata