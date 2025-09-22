Ultime News

Galvagno “Sicilia prima Regione a dare seguito a legge per anziani”

ACICASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “Si tratta di un disegno di legge approvato nel 2023 dal Governo nazionale e a cui manca quello che deve essere il recepimento della norma e i decreti attuativi. Si parlava di cifre importanti per un triennio. La Sicilia potrebbe essere la prima Regione a portare avanti questo disegno di legge”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, intervenendo al convegno “L’Età grande: la nuova legge per gli anziani”, nel catanese. “La Sicilia – ha aggiunto – potrebbe essere la prima Regione a portare avanti questo genere di disegno di legge a dimostrazione di un’attenzione, veramente, nei confronti di coloro i quali, magari, possono essere in una situazione di disagio specialmente su quella che può essere anche la telemedicina. Talvolta si parla di molte persone meno giovani che si trovano da sole e sono quasi meno abbandonate. Le Istituzioni devono essere vicine, attente a quelle che sono le reali esigenze del territorio. Ci auguriamo che l’Assemblea Regionale Siciliana possa essere tempestiva nel recepimento della norma”, ha sottolineato il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno. xn5/vbo/mca1

