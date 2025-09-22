Il 27 e 28 settembre torna l’ormai tradizionale appuntamento con Le Invasioni Botaniche d’autunno, giunte quest’anno alla loro sesta edizione. Dalle 9 alle 19 oltre 60 espositori invaderanno il centro della città con i profumi, i sapori e i colori dell’autunno ormai alle porte.

Quest’anno la manifestazione sarà dedicata alla Musica. Questa edizione si svolge infatti in concomitanza di Cremona Musica, importante evento di Cremona Fiere dedicata agli strumenti musicali. Il connubio tra fiori e musica è il tratto distintivo di questa edizione: durante il fine settimana numerosi appuntamenti musicali animeranno la città vestita a festa con i colori e i profumi dei fiori autunnali.

Le calde tonalità delle essenze di stagione coloreranno Corso Garibaldi, Corso Campi e i Giardini Pubblici di Piazza Roma dove, presso la pagoda, sono previsti diversi momenti musicali. Oltre a ciclamini, dalie, viole del pensiero, aster ed erica, a Le Invasioni Botaniche si potranno trovare tantissimi tipi di piante: aromatiche, carnivore, grasse, succulente, bonsai e una bella collezione di agrumi.

Ci sarà la lavanda, utile per profumare armadi e cassetti e tutto l’occorrente per confezionare pot-pourri autunnali.

Si potrà fare scorta di miele, formaggi, e biscotti, ma anche di saponi profumati e di cosmetici naturali.

Le kermesse floreale è molto attesa anche per la bella selezione di proposte di alto artigianato, con decine di espositori accuratamente selezionati nel tempo e qualche novità. Ci saranno vasi e oggettistica per il giardino, complementi d’arredo, ceramiche, abiti e accessori, abiti indiani, coperte, borse in stoffa, sciarpe, gonne balloon, maglie in cachemire, accessori tricot, gioielli e bijoux, amuleti e pietre dure.

L’evento è organizzato da PubliA, divisione commerciale di Sec SpA, Quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, Sgp Grandi Eventi, Le Botteghe del Centro e Confcommercio provincia di Cremona, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. La copertura mediatica è garantita dalla presenza del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema e di CR1, organi ufficiali della manifestazione. Cremona Po è sponsor dell’evento.

LE INVASIONI E LA MUSICA

Domenica 28 dalle ore 10.45 alle ore 12.25 e dalle ore 14 alle ore 19 andrà in scena la quinta edizione di Cremona Musica Downtown Giovani, che fa parte del Cremona Musica International Exhibitions and Festival. Sul palco si alterneranno giovani cantautori, band e formazioni prevalentemente acustiche.

Fa eccezione il laboratorio di musica d’insieme diretto da Gianni Grandacci (bassista che ha collaborato con artisti come Bruno Lauzi, Alan Sorrenti, Alexia e molti altri), il quale, su invito del direttore artistico Alessio Ambrosi, parteciperà presentando uno degli otto progetti dove la musica rappresenta l’elemento unificante tra persone di diverse età, etnie e lingue.

La giornata inizierà alle 10.45 con il Liceo Musicale A. Stradivari di Cremona, seguito poi dal Conservatorio C. Monteverdi di Cremona, fino alle 12.25.

Alle ore 14 fino alle ore 19 si riprenderà con il chitarrista Samuele Lodetti, seguito dal gruppo The Tangerines di Rudiano, si esibirà il gruppo “Jonnny and Moondogs” di La Spezia, poi gli allievi del fisarmonicista Tiziano Chiappelli si esibiranno insieme a lui.

Sarà poi la volta di Viktoria, Matteo Sciarrino e Nicole Melis (provenienti da Torino, chitarra, basso e percussioni). Canterà poi Matilde Fiori accompagnata al basso da Simo, entrambi di Castelleone (chitarra e basso). Il cantautore di Cremona Leo Ardoli presenterà dei brani originali accompagnandosi con la sua chitarra.

Gli allievi della scuola Upgrade dell’insegnante Debora Tundro termineranno in bellezza la giornata.

