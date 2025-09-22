Ultime News

22 Set 2025 Dlf e polemiche, l'ora della verità:
venerdì assemblea degli iscritti
22 Set 2025 Il 27 settembre al Filo la
presentazione libro di Bobo Craxi
22 Set 2025 OperaLombardia, la nuova
stagione presentata in Regione
22 Set 2025 "Mappata" la salute delle
acque sotterranee della Pianura
22 Set 2025 Campagna vaccinale antinfluenzale:
in Lombardia si parte il 1° ottobre
Il 27 settembre al Filo la
presentazione libro di Bobo Craxi

Il teatro Filo
Fill-1

Sabato 27 settembre alle ore 11, presso la Sala Convegni di Piazza Filodrammatici 2 a Cremona, in occasione della Giornata dell’Avanti!, si terrà la presentazione del libro Per un socialismo adatto ai tempi – un dialogo tra passato e futuro, scritto da Bobo Craxi in collaborazione con Franco Garofano.

L’evento, promosso e organizzato dal Partito Socialista Italiano di Cremona, rappresenta un’importante occasione di riflessione politica e culturale sul ruolo del socialismo oggi, tra memoria storica e prospettive future.

Alla presentazione sarà presente l’autore Bobo Craxi, con il quale dialogherà Daniele Rescaglio, giornalista e moderatore dell’incontro. Porteranno i saluti istituzionali: Diego Rufo, Segretario cittadino del PSI di Cremona, Andrea Virgilio, Sindaco di Cremona. Interverranno inoltre: Enzo Maraio, Segretario nazionale del Partito Socialista Italiano Lorenzo Cinquepalmi, Segretario regionale Psi Lombardia.

L’incontro è aperto alla cittadinanza. Un’occasione per discutere di politica, società e attualità, con uno sguardo consapevole alle radici storiche del pensiero socialista e alle sue sfide nel mondo contemporaneo.

