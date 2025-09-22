Sabato 27 settembre alle ore 11, presso la Sala Convegni di Piazza Filodrammatici 2 a Cremona, in occasione della Giornata dell’Avanti!, si terrà la presentazione del libro Per un socialismo adatto ai tempi – un dialogo tra passato e futuro, scritto da Bobo Craxi in collaborazione con Franco Garofano.

L’evento, promosso e organizzato dal Partito Socialista Italiano di Cremona, rappresenta un’importante occasione di riflessione politica e culturale sul ruolo del socialismo oggi, tra memoria storica e prospettive future.

Alla presentazione sarà presente l’autore Bobo Craxi, con il quale dialogherà Daniele Rescaglio, giornalista e moderatore dell’incontro. Porteranno i saluti istituzionali: Diego Rufo, Segretario cittadino del PSI di Cremona, Andrea Virgilio, Sindaco di Cremona. Interverranno inoltre: Enzo Maraio, Segretario nazionale del Partito Socialista Italiano Lorenzo Cinquepalmi, Segretario regionale Psi Lombardia.

L’incontro è aperto alla cittadinanza. Un’occasione per discutere di politica, società e attualità, con uno sguardo consapevole alle radici storiche del pensiero socialista e alle sue sfide nel mondo contemporaneo.

© Riproduzione riservata