La provincia di Cremona è all’11esimo posto per sportività: questo quanto emerge dalla graduatoria stilata dal Sole 24Ore, che ha elaborato i dati di 32 indicatori raggruppati in quattro macro-aree: “Struttura sportiva”, “Sport di squadra”, “Sport individuali” e “Sport e società”. La rilevazione, curata da Pts per Il Sole 24 Ore, è giunta alla sua 19a edizione.

Entrando nel dettaglio degli indicatori, la nostra provincia è addirittura al primo posto per gli sport di squadra, segno di una realtà in crescita, dopo un anno in cui si era verificato un calo (nel 2024 era al 4° in questo indicatore, mentre due anni fa era ancora prima). Analizzando ancora più approfonditamente, il settore in cui più brilla è la voce “squadre e territorio” (3° posto). Seguono basket (5° posto) volley (6° posto) e calcio professionisti (8a posizione).

Nell’ambito dell’indicatore “sport e società” il nostro territorio conquista invece una 28esima posizione, con un piazzamento buono (7a posizione) nel sotto-indicatore “media per lo sport”, segno di una comunicazione sportiva molto ricca e vivace. Positivo anche l’indicatore dello sport femminile, che ci mette al 15esimo posto.

Esaminando invece la “struttura sportiva” del terrirorio, si rileva un 35esimo posto. Un dato buono per il numero di atleti tesserati, mentre bassi sono gli “investimenti per lo sport”, nei quali Cremona risulta 64esima.

L’ultimo degli indicatori, in ordine di piazzamento, è quello degli “sport individuali”, che ci colloca in 37esima posizione. Quelli in cui Cremona brilla di più sono sport dell’acqua (9° piazzamento) e atletica (19esimo posto).

Laura Bosio

