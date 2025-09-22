Medici, Tar Lombardia accoglie ricorso Fnomceo su verifica dei titoli

ROMA (ITALPRESS) – Tutelare l’interesse della collettività a non essere esposta all’esercizio dell’arte medica da parte di soggetti potenzialmente non qualificati e garantire il diritto degli iscritti agli albi italiani a non subire una disparità di trattamento rispetto ai professionisti esteri. Questi i due obiettivi raggiunti dalla Fnomceo e dall’Ordine dei Medici di Milano, che hanno visto accolti dal Tar della Lombardia i ricorsi per l’annullamento di una delibera della Regione con cui era stata introdotta una procedura semplificata per l’autorizzazione all’esercizio temporaneo in Italia di numerose specializzazioni mediche con titoli conseguiti all’estero.

sat/gtr