Ultime News

22 Set 2025 Disordini Cremo-Parma,
indagati 4 tifosi crociati
22 Set 2025 El Mudo parla la sua lingua
e dipinge calcio anche in Serie A
22 Set 2025 “Camminando un Po”: il fiume tra
comunità, salute e solidarietà
22 Set 2025 Lombardia, nuova strategia regionale
per attrarre investimenti esteri
22 Set 2025 Il 27 e 28 settembre tornano
"Le Invasioni Botaniche d'Autunno"
Video Pillole

Napoli, a Bagnoli manifestanti pro Gaza e contro l’America’s Cup

NAPOLI (ITALPRESS) – Lavoratori, comitati e studenti in strada per manifestare a Napoli, tra Bagnoli e Fuorigrotta a pochi e centinaia di metri dal complesso scolastico Rossini-Boccioni-Labriola dove tra poco arriveranno il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in visita con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per inaugurare l’anno scolastico con l’iniziativa “Tutti a scuola”. Gli studenti hanno redatto un documento da presentare al ministro Valditara mentre i cittadini contestano l’America’s Cup che dovrà tenersi nel 2027 a Bagnoli, annunciata dal sindaco Gaetano Manfredi prima dell’estate. Dispiegate anche diverse bandiere della Palestina per manifestare vicinanza al popolo di Gaza e adesione allo sciopero generale nazionale tenutosi oggi in diverse città d’Italia.

xm9/xc9/pc/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...