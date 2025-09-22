Ultime News

Nuovi bombardamenti russi a Zaporizhzhia, almeno tre morti

ZAPORIZHIA (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La mattina del 22 settembre, gli invasori hanno colpito le infrastrutture civili in tre quartieri della città almeno dieci volte. A seguito dei bombardamenti, tre persone sono state uccise. Due residenti sono rimasti feriti: un ventenne e un adolescente sedicenne. Quindici edifici a più piani e dieci case private sono stati distrutti o danneggiati. Sono stati colpiti anche edifici non residenziali, un parcheggio e altre infrastrutture civili”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Zaporizhzhia Regional Military Administration. Il bilancio degli ultimi bombardamenti sulla città di Zaporizhzhia è di almeno tre morti e due feriti. “Attualmente, le aree colpite sono in fase di ispezione per documentare i danni e i servizi pubblici locali hanno avviato lavori di ripristino di emergenza negli edifici residenziali”.

Fonte video: Zaporizhzhia Regional Military Administration

