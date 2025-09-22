Si è reso responsabile di atti persecutori, dopo essere stato raggiunto dal divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna, in seguito ad una denuncia: nei suoi confronti è scattato quindi l’arresto. Nei guai un uomo di 44 anni, con precedenti di polizia a carico, rintracciato nei giorni scorsi dai Carabinieri di Casalbuttano.

I militari gli avevano notificato il primo provvedimento, ossia il divieto di avvicinamento, lo scorso 17 settembre, al termine di una serie di indagini, partite dopo la denuncia per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, danneggiamento e rapina presentata dalla donna, ai tempi convivente del 44enne.

Al momento della notifica, tuttavia, l’uomo aveva dato in escandescenze, insultato i militari, motivo per cui era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale. Ma i comportamenti violenti dell’uomo non erano terminati: nei giorni successivi la sua aggressività si era rivolta verso l’assistente sociale che ha in gestione la pratica familiare, iniziando a tenere anche nei suoi confronti degli atteggiamenti persecutori e gravemente minacciosi.

Da qui il provvedimento d’urgenza in carcere, richiesto dai Carabinieri e disposto dal Gip del Tribunale di Cremona. L’uomo è stato stato accompagnato al carcere di Cremona.

