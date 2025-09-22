Ultime News

22 Set 2025 Disordini Cremo-Parma,
indagati 4 tifosi crociati
22 Set 2025 El Mudo parla la sua lingua
e dipinge calcio anche in Serie A
22 Set 2025 “Camminando un Po”: il fiume tra
comunità, salute e solidarietà
22 Set 2025 Lombardia, nuova strategia regionale
per attrarre investimenti esteri
22 Set 2025 Il 27 e 28 settembre tornano
"Le Invasioni Botaniche d'Autunno"
Video Pillole

Smart City Tour, Inwit dialoga con le istituzioni a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Ammontano a 6 milioni di euro i benefici economici generati da Inwit in Sicilia nel 2024, con oltre 60 posti di lavoro sostenuti sul territorio. È quanto emerso dalla tappa di Catania dello Smart City Tour, il nuovo percorso di divulgazione e confronto sui temi del digitale, dell’innovazione e delle città del presente e del futuro, lanciato proprio da Inwit in collaborazione con Fondazione Italia Digitale. La tappa di Catania dello Smart City Tour è stata un’utile occasione di dialogo con una città che sta vivendo un’accelerazione sul fronte del digitale.

col/sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...