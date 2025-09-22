Video Pillole
Tg Economia – 22/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In queste edizione:
– Il Pil nel 2024 cresce dello 0,7%, rivista al rialzo la crescita del 2023
– Banche, crescono gli investimenti in sicurezza e calano le rapine
– Trasporto marittimo, mancano navi su rotta Estremo Oriente-Europa
– Fisco, novità in arrivo sulle aliquote Irpef
sat/gsl
