Ultime News

22 Set 2025 Disordini Cremo-Parma,
indagati 4 tifosi crociati
22 Set 2025 El Mudo parla la sua lingua
e dipinge calcio anche in Serie A
22 Set 2025 “Camminando un Po”: il fiume tra
comunità, salute e solidarietà
22 Set 2025 Lombardia, nuova strategia regionale
per attrarre investimenti esteri
22 Set 2025 Il 27 e 28 settembre tornano
"Le Invasioni Botaniche d'Autunno"
Video Pillole

Tg Economia – 22/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In queste edizione:
– Il Pil nel 2024 cresce dello 0,7%, rivista al rialzo la crescita del 2023
– Banche, crescono gli investimenti in sicurezza e calano le rapine
– Trasporto marittimo, mancano navi su rotta Estremo Oriente-Europa
– Fisco, novità in arrivo sulle aliquote Irpef
sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...