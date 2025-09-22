Video Pillole
Tg News – 22/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gaza, guerriglia urbana davanti a Stazione Centrale a Milano
– Mobilitazione generali in tutta Italia, altri disordini
– Cortei per Gaza, Meloni: “Immagini indegne, tutti condannino”
– Gaza, al via la conferenza Onu su soluzione a due stati
– Putin: “La Russia puà rispondere a qualsiasi minaccia”
– Esonda il Seveso a Milano, allagamenti a Como e in Brianza
– Economia in crescita ma italiani sempre più tartassati
– Nei ristoranti McDonald’s sbarca la “Salvaeuro Wallet Dance”
– Previsioni 3B Meteo 23 Settembre
azn
– Gaza, guerriglia urbana davanti a Stazione Centrale a Milano
– Mobilitazione generali in tutta Italia, altri disordini
– Cortei per Gaza, Meloni: “Immagini indegne, tutti condannino”
– Gaza, al via la conferenza Onu su soluzione a due stati
– Putin: “La Russia puà rispondere a qualsiasi minaccia”
– Esonda il Seveso a Milano, allagamenti a Como e in Brianza
– Economia in crescita ma italiani sempre più tartassati
– Nei ristoranti McDonald’s sbarca la “Salvaeuro Wallet Dance”
– Previsioni 3B Meteo 23 Settembre
azn
© Riproduzione riservata