Video Pillole
Tg Sport – 22/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Roma vince il derby, l’Inter piega il Sassuolo
– Krstovic trascina l’Atalanta, il Como sbanca Firenze
– Trionfano le ragazze del tennis, la BJK Cup è azzurra
– Disastro Ferrari in Azerbaigian, vince Verstappen a Baku
– La Barba al Palo – Restituiamo agli arbitri la dignità del comando
– Numeri da record per la 5^ edizione dello Sportcity Day
azn
– La Roma vince il derby, l’Inter piega il Sassuolo
– Krstovic trascina l’Atalanta, il Como sbanca Firenze
– Trionfano le ragazze del tennis, la BJK Cup è azzurra
– Disastro Ferrari in Azerbaigian, vince Verstappen a Baku
– La Barba al Palo – Restituiamo agli arbitri la dignità del comando
– Numeri da record per la 5^ edizione dello Sportcity Day
azn
© Riproduzione riservata