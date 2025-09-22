Ultime News

22 Set 2025 Disordini Cremo-Parma,
indagati 4 tifosi crociati
22 Set 2025 El Mudo parla la sua lingua
e dipinge calcio anche in Serie A
22 Set 2025 “Camminando un Po”: il fiume tra
comunità, salute e solidarietà
22 Set 2025 Lombardia, nuova strategia regionale
per attrarre investimenti esteri
22 Set 2025 Il 27 e 28 settembre tornano
"Le Invasioni Botaniche d'Autunno"
Tg Sport – 22/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Roma vince il derby, l’Inter piega il Sassuolo
– Krstovic trascina l’Atalanta, il Como sbanca Firenze
– Trionfano le ragazze del tennis, la BJK Cup è azzurra
– Disastro Ferrari in Azerbaigian, vince Verstappen a Baku
– La Barba al Palo – Restituiamo agli arbitri la dignità del comando
– Numeri da record per la 5^ edizione dello Sportcity Day
