Doppia occasione di apertura per lo splendido Palazzo Calciati Crotti di via Palestro a Cremona: domenica 28 settembre durante le Invasioni Botaniche e la manifestazione CremonaMusica sarà possibile scoprire storia, vicende, casati e personaggi di una delle più belle e meglio conservate dimore storiche della città di Cremona.

Il palazzo, costruito negli anni sessanta del ‘700 dalla nobile famiglia dei Conti Crotti è oggi uno scrigno di arte e storia, dove passeggiare nei suggestivi saloni riccamente arredati ed affrescati ed immergersi nelle atmosfere del vivere nobiliare dei secoli passati.

Saranno visitabili ambienti come la galleria, il grande salone delle feste, salotti e l’antica alcova, con cimeli di famiglia e legati alla storia della città di Cremona. Le visite guidate saranno in due turni in partenza alle ore 15 e 16.30.

Il Palazzo è ancora oggi custodito e vissuto dai proprietari, i Conti Calciati Crotti, che da oltre duecento anni lo custodiscono e che dal 2021 da parte del circuito Dimore Storiche Cremonesi di Target Turismo.

La stessa domenica interessante possibilità di visitare anche Castello Mina Della Scala a Casteldidone, per ammirare una importante dimora nobiliare di campagna ricca di storia.

