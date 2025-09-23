“Grazie sono stati 13 anni meravigliosi. Saluta così Gaia Fortunati titolare de “La Taglia Gaia” negozio di abbigliamento all’inizio di corso Vacchelli a Cremona, punto di riferimento per abiti dalla taglia 46 in poi. Una notizia che è stata una sorpresa per tante clienti, che Gaia, attuale presidente di Confesercenti, ha salutato con una vetrina colorata piena di messaggi d’affetto e un video su Instagram. “Non c’è bisogno di spiegazioni, so che capirete, grazie per aver avuto fiducia in me, grazie a chi ha capito che il mio non era “solo” un negozio, la mia vetrina parla per me” dice Gaia dopo la chiusura dello scorso sabato, lasciando però una speranza alle tante amiche e clienti “un giorno o l’altro è facile che ci rincontreremo”.

