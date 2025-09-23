Ultime News

23 Set 2025 Picchiato per un debito: la vittima
non si presenta in aula. "Ho paura"
23 Set 2025 Lo “Stauffer ex Cristiani” torna
a suonare dopo il restauro
23 Set 2025 Altra saracinesca abbassata
Chiude il negozio La Taglia Gaia
23 Set 2025 Tutela ambientale, accordo tra
il Comune di Cremona e Plastic Free
23 Set 2025 Alla scoperta del settecento:
apertura di Palazzo Calciati Crotti
Cronaca

Altra saracinesca abbassata
Chiude il negozio La Taglia Gaia

Grazie sono stati 13 anni meravigliosi. Saluta così Gaia Fortunati titolare de “La Taglia Gaia” negozio di abbigliamento all’inizio di corso Vacchelli a Cremona, punto di riferimento per abiti dalla taglia 46 in poi. Una notizia che è stata una sorpresa per tante clienti, che Gaia, attuale presidente di Confesercenti, ha salutato con una vetrina colorata piena di messaggi d’affetto e un video su Instagram. “Non c’è bisogno di spiegazioni, so che capirete, grazie per aver avuto fiducia in me, grazie a chi ha capito che il mio non era “solo” un negozio, la mia vetrina parla per me” dice Gaia dopo la chiusura dello scorso sabato, lasciando però una speranza alle tante amiche e clienti “un giorno o l’altro è facile che ci rincontreremo”.

